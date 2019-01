Così è andata a infrangersi sul nascere la proposta partita da Juanma, agente di Morata, e subito condivisa dalla dirigenza del Chelsea:. D'altronde Morata vuole andare via da Londra e il Chelsea non vuole cambiare il proprio dogma che parla di nessuna spesa folle per gli over 30. Una soluzione che potesse risolvere entrambe le questioni andava trovata, maSe il Chelsea rimane sulla sua posizione di non voler spendere troppo per Higuain e i giocatori alla Higuain, nonostante le pressioni di Maurizio Sarri che dopo sei mesi continua a insistere per poter riabbracciare il Pipita, anche- Salvo clamorose sorprese, non sarà quindi Morata a sbloccare la partita Higuain, giocata in questo momento anche e soprattutto dal Milan, non soltanto da Chelsea e Juventus: nonostante tutto, un'altra storia da raccontare, un altro problema sempre più cervellotico da risolvere. La storia di Morata intanto non sembra poter avere una parola fine in bianconero, per ripartire e rilanciarsi dovrà con ogni probabilità guardare altrove.GIOCA A FANTACALCIOMERCATO , il gioco più appassionante e divertente del web.Si può giocare solo su CALCIOMERCATO.COM e la partecipazione è GRATUITA.Basta essere registrati a Calciomercato.com e cliccare su fanta.calciomercato.com