Perché a parole ha sottolineato come non fosse un problema la sua astinenza da gol, nei fatti però un attaccante che non segna resta un incompiuto. Prima di quella da tre punti segnata allo Spezia la sua ultima rete in campionato era datata 18 dicembre, poi solo un rigore a risultato acquisito contro la Sampdoria in Coppa Italia.Che infatti lo aveva visto correre e spremersi, segnali positivi e prestazioni quasi sempre applaudite almeno in termini di impegno e devozione alla causa. Però, un attaccante deve soprattutto fare gol. E il Morata di questa stagione aveva sempre segnato poco, praticamente nulla in questo 2022.Un'idea molto concreta, ma ancora lontana dalla sua realizzazione. Intanto perchéPoi perché dopo il tira e molla di gennaio con Alvaro smanioso di sposare il progetto di Xavi al Barcellona, serve comunque un nuovo accordo con l'Atletico Madrid. I Colchoneros sono in ascolto anche se valutano comunque il rientro di Morata come soluzione immediata e temporanea per colmare il vuoto che lascerà Luis Suarez in attesa di capire chi potrà raccoglierne l'eredità in pianta stabile, c'è proprio Dybala tra i nomi in fase di studio dal Cholo Simeone.Tanti incastri da definire. Intanto Alvaro è tornato al gol, per l'immediato è la cosa più importante.