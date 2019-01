Ha voglia di lasciare il Chelsea e di ricominciare un nuovo ciclo altrove, possibilmente di nuovo in Spagna. Per questo, dicono le indiscrezioni, Alvaro Morata è pronto a ridursi l’ingaggio pur di passare all’Atletico Madrid, anche in prestito. Uno scenario che per i bookmaker internazionali si fa sempre più probabile, almeno a giudicare dalle variazioni di quote nell’ultima settimana: come riportato da Agipronews, nelle scommesse sulla squadra dell’attaccante a inizio febbraio, l’Atletico Madrid è passato da 1,75 a 1,25 sul tabellone 888sport. In salita invece l’offerta su altri sei mesi al Chelsea, passata da 1,90 a 3,00. Tramonta definitivamente anche l’ipotesi Milan, ora lontana a 7 volte la posta.