Alvaro Morata vuole tornare alla Juventus. Secondo quanto riporta Tuttosport l'attaccante spagnolo non è più felice a Londra e starebbe spingendo per vestire di nuovo la maglia bianconera in estate. La dirigenza della Juve sta lavorando al suo ritorno e potrebbe impostare un'operazione di prestito con obbligo di riscatto. Una trattativa da circa 60 milioni di euro per permettere a Morata di vestire di nuovo i colori bianconeri.