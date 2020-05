Intervistato da il Giorno in vista del decennale della vittoria di Champions League che valseil(sarà domani ndr.) l'ex presidenteha parlato a tutto tondo dell'attuale momento dei nerazzurri ripercorrendo anche quella magica stagione."Madrid? La ricordo come una giornata di festa, anche prima della partita. Eravamo contenti di essere in finale. Coppa Italia e scudetto ci avevano regalato felicità e fiducia, poi Mourinho, che conosceva bene l'avversario, ci diede sicurezza. Dopo Barcellona e quella sofferenza spaventosa, ci aspettavamo il premio. Nella vita non arriva sempre, ma prima o poi arriva..."."Potrebbe essere anche vero…io ho sempre pensato che facesse bene il suo lavoro anche se non ero sicuro di vincere. Chiaro che nell’ultimo periodo più vinceva e più si capiva che Mourinho potesse essere affascinato dall’idea di ottenere in Spagna i successi avuti con l’Inter… Ma non discussi mai dell’argomento: se fossimo entrati in contraddizione avremmo affrontato il finale con spirito diverso. Certo, a pensarci ora ha fatto una cosa davvero terribile…"."Sinceramente la considerai un po’ stonatina… ma non ci feci caso, tanto non si sarebbe mosso dall’Inter. Credo che Diego volesse che si sottolineassero i suoi meriti".​"Il rumore dei nemici era un modo di dire per cementare il gruppo e un retaggio di quanto successo anni prima... non avevamo molti amici intorno, ma quell'anno dipendeva solo da noi e dalle forze in campo dei nostri avversari. L'ho sempre trovato tempista nelle polemiche e le giustificavo perché servivano per dare una certa personalità alla squadra"."Non prendemmo giocatori scarsi, arrivò pure Sneijder. Mou aveva le sue idee, i portoghesi a me andavano bene ma avevamo avuto qualche problema con Quaresma… Fu bravo Branca a fare scelte indovinate, non sbagliammo nulla, neppure Pandev che rese tantissimo… Ma bravissimo fu l’allenatore a valorizzare tutti i giocatori e a non contrastare la trattativa per la cessione di Ibra"."Rivedo la stessa voglia che c'era allora. Nella mente della società, dell'allenatore e dei giocatori. E la voglia decide tutto"."Zhang soffre e può essere considerato un vero tifoso. Conte? Gran lavoratore, dà garanzie".