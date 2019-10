Non una vigilia qualunque a Milano, domenica sera si gioca Inter-Juventus a San Siro, il derby d'Italia, e chi ne ha vissuti tanti è Massimo Moratti. L'ex presidente nerazzurro concede una lunga intervista a Rai Sport, nella quale lascia fluire ricordi ed emozioni, non risparmiando una frecciata all'attuale numero uno bianconero Andrea Agnelli.



DERBY D'ITALIA - "Lo è perché sono le squadre con maggiore tradizione di vittorie, fin dagli anni'40. Poi c'è sempre stata questa rivalità tra le tifoserie, non so perché".



PRIMO RICORDO - "Milano, 1953 o 54, 6-0 Inter: una festa infinita".



GIANNI AGNELLI - "C'era amicizia tra lui e mio padre. Una volta mio padre stava prendendo John Charles (andato poi alla Juve), quando gli venne un infarto ed era a letto. So che parlò con Agnelli e gli disse che approfittava del fatto che stesse male: trai due poi finì in una cena, il che faceva capire il loro costante rapporto".



RIVALITA' OGGI - "È diversa, oggi all'Inter c'è una famiglia cinese che deve costruirsi una storia, mentre la Juve ha Andrea Agnelli ma è diventata un'azienda: c'è una rivalità legata anche al passato, non piacevolissimo, con Calciopoli".



MOURINHO - "Rapporto molto bello, di carica costante e reciproca perché puntavamo a fare bene, poi è rimasto un rapporto d'affetto".



MAROTTA E CONTE - "La Juve ha deciso di liberare entrambi e avrà avuto le sue ragioni, poi ha continuato a vincere. L'Inter ci ha sicuramente guadagnato portando a casa l'esperienza di entrambi, Conte ha voglia di dimostrare di essere il migliore e questo ci gioca a favore".



ICARDI - "Gestita bene? Non credo: se l'obiettivo era venderlo ci si doveva comportare così, non se si voleva tenerlo".



JUVE DI SARRI - "Mi piace, non è facile andare in una squadra che ha vinto tanto, lui è stato coraggioso e sta portando la sua idea di gioco diverso facendo sì che la squadra non abbia rimbalzi negativi. Il presidente punta sempre a vincere, è un dovere verso i tifosi, ma la scelta della società mi ha meravigliato proprio nel senso di vedere la Juve giocare diversamente. C'è anche il discorso Champions: cambiando gioco può cambiare il destino".



RISPONDERE A CR7 CON MESSI - "Quello era impossibile, ma quella mossa mi ha meravigliato. La Juve ha fatto un salto in avanti non richiesto. Poi a essere stati là, chi lo sa...".



RAZZISMO - "Infantino ha sottolineato che siamo in ritardo su un fenomeno che dovrebbe essere superato da tempo: bisogna partire dalla scuola, dall'educazione alla normalità".



CENA CON UN PRESIDENTE - "Andrea Agnelli fa cose strane come i continui ricorsi contro l'Inter, che non riesco proprio a capire, ma è quello che conosco di più e fa sempre piacere".



FUTURO INTER - "Conte è uno che non molla, tiene alta la tensione di tutta la squadra, vivremo un'annata interessante".



MANCA l'INTER? - "Manca perché noi, come famiglia, siamo intrisi di storia dell'Inter e ci sentiamo sempre parte di essa. La viviamo come la storia di un figlio o di un parente".



INTER-JUVE - "La vedrò allo stadio, con qualcosa dell'Inter addosso".