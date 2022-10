Intervistato dal Secolo XIX, l'ex presidente dell'Inter, Massimo Moratti ha parlato del prossimo duello in campionato fra Stankovic (Sampdoria) e Thiago Motta (Bologna), ma ha anche svelato un possibile obiettivo di mercato dei nerazzurri.



STANKOVIC VS MOTTA - "È impressionante, è bellissimo vedere che sono cresciuti e ora allenano club importanti, di gran tradizione. Erano fortissimi come calciatori e hanno qualità anche da allenatori. Dejan può risollevare i blucerchiati".



HAALAND - "Rimango meravigliato quanto vedo giocatori con nomi difficilissimi come Kvaratskhelia del Napoli presi in posti lontani: sembra che giochi semplice e invece gli riesce tutto quello che desidera, bravissimo. Però dico Haaland: Branca me lo avrebbe fatto comprare al 100%, già me lo vedo mentre mi dice 'presidente questo è speciale' e me lo sarei trovato all'Inter".