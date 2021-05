Intervistato da Radio Kiss Kiss, l'ex presidente dell'Inter, Massimo Moratti, è tornato a parlare della scelta di dire addio ad Antonio Conte per Simone Inzaghi:



CONTE - "Credo sia un addio diverso da quelli dei suoi predecessori. È un allenatore molto ambizioso, si vede che non ha avuto certe garanzie progettuali. Dopo aver vinto all'Inter, meglio scappare come hanno fatto altri in passato (ride ndr)".



MOURINHO - "La Roma ha fatto un grandissimo colpo. Chissà se avesse aspettato, magari sarebbe potuto tornare all'Inter. Io ne sarei stato contento".



SPALLETTI - "E' molto bravo, un allenatore professionale attento e innamorato del calcio. Ha grandi ambizioni".