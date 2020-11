Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, l'ex presidente dell'Inter, Massimo Moratti, ha espresso il proprio parere su alcuni temi calcistici.



“Ibrahimovic da tranquillità a tutta la squadra. Stessa cosa dicasi per Cristiano Ronaldo. Lukaku sta dimostrando tanto. Insigne? Mi sarebbe piaciuto averlo nell’Inter, ha un talento che mi ha conquistato. Campionato strano, difficile fare previsioni ma la Juve fa più paura. Ibra è come il vino. Più invecchia più migliora. Ieri ha detto che avrebbe deciso la partita e lo ha fatto. All’Inter ci ha fatto vincere tre Scudetti e questo non lo dimenticherò mai”.