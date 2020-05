L'ex presidente dell'Inter, Massimo Moratti è stato intervistato nella tarda serata di ieri dalla Domenica Sportiva e non ha avuto mezze misure nel raccontare il passato, il presente e il futuro dell'Inter.“Il segreto? Non lo so, altrimenti ci saremmo ripetuti (ride, ndr). Ci credevano tutti, dai giocatori all’allenatore: io stesso pensavo che un successo così grande sarebbe arrivato, siamo andati avanti giorno per giorno tenendo duro finché la cosa si è realizzata. La tenacia è una dei mezzi che permettono di vincere”.“Tutti abbiamo voglia di vedere il calcio perché appassiona e collega i nostri sentimenti. Poi bisogna vedere se è giusto in un momento come questo. E’ normale che le autorità abbiano paura a far ripartire il campionato. E’ normale ci siano titubanze da parte del ministro, che deve avere un senso di responsabilità molto forte”.“Non lo so, credo sarebbe ottimo tenere Lautaro: ha un grande potenziale, non l’abbiamo visto tutto. C’è curiosità di vedere cosa diventerà: ha grandi doti e sogniamo cosa può fare con Lukaku. Non so quanto sia facile se è vero l’interesse di grandi club. Icardi per l’Inter immagino sia qualcosa di finito: sarà il PSG a decidere se tenerlo o scambiarlo. E’ un grandissimo giocatore, sarebbe per loro un vantaggio tenerlo, come per altri se fosse scambiato”.“Rientrare nel calcio? Non penso proprio. L’Inter è in ottime mani, le speranze sono in questa buona proprietà che ha i mezzi, la voglia e la visione per far bene. Sarebbe inutile pensare di tornare e non ne ho intenzione”.“Sono con Tardelli, mi è dispiaciuto: mi è simpatico, è un ragazzo per bene e intelligente. Lo sfogo non me l’aspettavo, mi è dispiaciuto. Mi spiace per Balotelli, è un bravo ragazzo ma è sempre trattato in questa maniera”.