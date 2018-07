Torna a parlare Massimo Moratti. L'ex presidente dell'Inter, a margine dell'evento Milano CalcioCity, ha commentato il possibile colpo dell'anno, Cristiano Ronaldo alla Juventus: "È chiaro che avrei preferito lo facesse l'Inter, però è stata un'idea intelligente, complimenti alla Juve. Somiglianze con Ronaldo all'Inter nel 1997? Non ne vedo, però ripeto che può essere un'ottima idea. Certamente è una gran forza la Juventus". Non solo Ronaldo, Moratti ha parlato anche del mercato dei nerazzurri e della situazione societaria del Milan.



SULL'INTER - "Ha fatto benissimo la sua campagna acquisti, ha tutto per fare bene. È un ottimo team, penso che possa fare bene. Rafinha? Si è portato a casa simpatia e gratitudine di tutti i tifosi, però sono decisioni del mister e della società. Lautaro Martinez? Da tifoso sono molto curioso, non vedo l'ora di vederlo in campo".



SUL MILAN - "Non ci capisco niente di quello che sta succedendo al Milan. Spero che con un po' di buonsenso e di forza da chi ne diventerà proprietario possa riprendere la strada giusta. Fuori dall'Europa? Penso che non sia l'Europa League a preoccupare i tifosi. Spero si rafforzino a livello societario, il futuro è quello che conta. Ritorno di Maldini? Maldini è intelligente e fa parte della storia del Milan. Ce n'è più di uno".