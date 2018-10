Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter, ha parlato a Teleradiostereo anche della Juventus: "In campionato potrebbero perdere punti per via della Champions League, La speranza è quella, anche per rendere il torneo più vivo. I bianconeri sono però abituati a gestire le pressioni del doppio impegno. Credo possa essere considerata una delle squadre più forti della storia. Lo dimostra da sette anni, hanno carattere e professionalità notevoli. Campionato? Mi sta piacendo, si vede bel gioco da parte di tante squadre, la speranza è che possa essere combattuto sino alla fine. La squadra che più mi ha deluso? La Roma, perché il Milan ha fatto di più rispetto a quanto si pensasse all'inizio".