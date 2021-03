Nel giorno del 113° compleanno dell'Inter, l'ex presidente nerazzurro Massimo Moratti è intervenuto a 'Tutti Convocati' su Radio24 per commentare il successo sull'Atalanta e la corsa verso lo scudetto: "Conte in tasca oltre ai 40 euro ha altro... La vittoria nel derby è stata decisiva nell'allontanare un rischio anche se il Milan sta facendo benissimo, ma i punti di distanza mettono l'Inter un po' al sicuro. L'Inter ha il carattere, l'ha dimostrato anche ieri, e l'intelligenza per portare a casa lo scudetto, con la dovuta scaramanzia".



CONTE - Moratti dedica un plauso particolare ad Antonio Conte: "Può ricevere la benedizione dell'interismo? È rimasto abbastanza isolato dalla società che ha un po' di problemi, sta facendo cose eccezionali. Ha attirato su di sé tutta la responsabilità del campionato. Ha un ruolo che va oltre quello dell'allenatore in questo momento, ha tutti i meriti. Non si guarda al passato, ma al presente e il presente lo sta facendo bene".



LUKAKU - Chiusura su Romelu Lukaku, che ha stupito l'ex patron dell'Inter: "Devo dire che io son partito con l'idea che non fosse così forte sinceramente, ma è un ragazzo molto intelligente - spiega Moratti -. È migliorato tantissimo, è un punto di riferimento adesso per tutti gli interisti ed è un giocatore incredibile".