Massimo Moratti, ex patron dell'Inter, parla ai microfoni di Sky dell'imminente arrivo di Beppe Marotta ai nerazzurri: "Sarà molto utile per la società, ha esperienza e conoscenze del calcio, sarà utilissimo. Io a consigliarlo? Me ne aveva parlato il presidente, io ne ho parlato bene: aveva già in mente di fare tutto. E' un ex Juve? E’ un professionista, gli è stato utile lavorare a Torino e vincere".



Poi, su Federico Chiesa: "Chiesa all'Inter? Ce n’è bisogno, anche di giocatori di altro tipo, che abbiano talento".