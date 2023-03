L'ex presidente dell'Inter,, ha concesso un'intervista ad un canale youtub tematico per i tifosi nerazzurri Inter69 commentando la gestione del club da parte della famigliae le prossime mosse di mercato del club interista."Se arriveranno altri trofei per l'Inter a breve? In questa stagione c'è anche la possibilità della Champions, non è semplice ma è pur sempre una possibilità"."La situazione del club rispecchia quella economica internazionale, che mette in condizione le società di calcio di questo livello di essere di proprietà di industrie molto importanti o di fondi molto importanti. Difficile che una famiglia in Europa o Italia possa essere proprietaria di club come Milan, Inter o Juve. Zhang, per quanto mi riguarda, ha messo tanti soldi nell'Inter e ha vinto uno scudetto e diversi trofei. Aspetterei prima di giudicarlo male"."Ci sono diverse posizioni su Interspac. Non la vedo valida per coprire le necessità di tutta una società. Come una partecipazione ad una grossa società invece sì, potrebbe essere interessante"."Non ho parlato con Marotta, quindi non lo so. Se lo riprenderei? Se devi vincere un campionato, forse Conte è il più adatto "."Una bella azione, anche se è stata viziata da due falli di mano. In queste partite ci sono sempre polemiche, alle quali non ci si può attaccare al 100%. Una cosa grave ma non scandalosa, insomma. Il Var spacca a metà i sentimenti durante le partite, ma ci stiamo abituando ed è utile".