Alex Moreno ha detto "no" al Nottingham Forest per restare al Betis. Lo ha annunciato lo stesso terzino sui social: "Voglio condividere questo messaggio con voi e dirvi che il Betis continuerà a essere la mia casa in questa stagione. E' vero che sia il club che io abbiamo ricevuto una proposta e apprezzo questa offerta importante che ho ricevuto, ma dopo averla valutata sia io che il Betis abbiamo deciso di continuare a camminare insieme. Voglio continuare a crescere con il Betis e tutti i miei sforzi saranno diretti a dare il massimo per rendere questa stagione indimenticabile".