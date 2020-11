Gerard Moreno è un altro nome nella lunga lista della Juventus alla voce attaccanti. La punta in gol con la sua Spagna nel weekend sta facendo bene da anni al Villarreal, è molto apprezzata dalla dirigenza bianconera che ha preso in considerazione anche il suo nome come jolly in più nel reparto offensivo dove Kean e Giroud sono stati nel mirino a lungo durante la finestra di mercato estiva.





L'operazione era incentrata all'idea di prendere un attaccante con le caratteristiche alla Alvaro Morata, qualità e aiuto alla squadra oltre ai gol, quello che piace ad Andrea Pirlo. Un affare non troppo costoso, tanto che c'è stato uno scambio sfumato con Mattia De Sciglio incluso nei discorsi col Villarreal. Niente di fatto, De Sciglio è volato al Lione e la Juve non ha fatto investimenti per altri attaccanti. Ma il nome di Moreno rimane in lista futura. Tu chiamale se vuoi, occasioni...