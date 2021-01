Francesco Moriero, esterno ex Inter, parla a Il Giornale del momento in casa nerazzurra: "Inter da scudetto? Conoscendo Antonio avrà le idee già molto chiare da tempo. Manca un centrocampista davanti alla difesa che detta i tempi e possa far girare la squadra".



SU CONTE - "Ci conosciamo da quando avevamo 8 anni. Antonio ha sempre avuto la mentalità vincente: era determinato ed applicato, mai una distrazione fin da ragazzino. Pensi che già in campo mi dava indicazioni e ordini tattici quando giocavamo insieme. 'Checco stai fermo, Checco allargati...'. Studiava gli avversari e sapeva tutto: ci riempiva di informazioni e consigli, era preparatissimo. Poi voleva sempre vincere: non ci stava a perdere neanche in allenamento. Un martello, non a caso oggi è uno dei più forti allenatori d'Europa".



SUL PAPU - "È un giocatore di grandissimo livello. Da qualche anno l'Inter non ha più un elemento del genere in rosa, uno che possa risolvere la gara con un colpo di genio. Nella mia Inter c'erano Baggio e Recoba, in quella di Mourinho Sneijder. Oggi il Papu sarebbe l'ideale".