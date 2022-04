Francesco Moriero, ex giocatore della Roma e dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Leggo in vista della sfida di domani tra nerazurri e giallorossi a San Siro: "Inter-Roma? I giocatori la sentono perché c'è rivalità. Mourinho sta facendo un ottimo lavoro e, nonostante l'equilibrio nella Capitale sia molto fragile, sono convinto arriverà tra le prime quattro. L'Inter, invece, con una lotta scudetto così serrata non può permettersi di lasciare punti per strada. Sarà una gara bella da vedere e da giocare. Se Mou sta facendo bene? la Roma è un'ottima squadra. I giallorossi giocano bene e mi incuriosiscono parecchio. C'era chi lo dava per bollito, ma è assurdo. Purtroppo in Italia si parla troppo e, spesso, a vanvera. Le mie esperienze all'Inter e alla Roma? Stupende. Sono due club che mi hanno fatto crescere moltissimo: sia come calciatore, sia come uomo"