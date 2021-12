L'attaccante del Catania, Luca Moro ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Quando ho visto il video in cui Lewandowski mi faceva i complimenti all'inizio pensavo fosse uno scherzo, poi mi sono freezato. Da anni è il centravanti più forte al mondo, come mentalità il top è Cristiano Ronaldo, invece in Italia mi piace Scamacca per la cattiveria".



"Ci sono rimasto un po' male per il mancato riscatto della Spal, mi ero trovato benissimo e avrei fatto una bella coppia con Colombo. Sarei rimasto volentieri anche al Genoa, ma ora non ci penso più e guardo avanti. Il Padova mi ha rinnovato il contratto prima di prestarmi, vuol dire che ha fiducia in me. Inutile pensare al mercato, ci pensa il mio agente. A gennaio resto al Catania per battere il record di gol di Spinesi. Senza saperlo ho preso il suo stesso numero di maglia: 24, come i gol che devo fare per batterlo. Ora sono a quota 16".