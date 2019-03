La procura di Firenze ha chiuso le indagini per la morte del capitano della Fiorentina, Davide Astori, avvenuta il 4 marzo dell'anno scorso a Udine, nell'albergo in cui la squadra si trovava in ritiro prima della partita. Sono accusati di omicidio colposo i due medici che hanno certificato, tra il 2014 e il 2017, l'idoneitò all'attività agonistica del calciatore: il medico della medicina sportiva di Cagliari, Francesco Stagno e il collega della medicina sportiva di Careggi (Firenze) Giorgio Galanti.