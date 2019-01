Nuovi sviluppi nelle indagini per la morte di Daniele Belardinelli, ultrà del Varese investito durante gli scontri prima di Inter-Napoli nel boxing day. Come riferito da Ansa infatti, sale ora a otto il numero delle persone indagate a Napoli: cinque tifosi azzurri, tra cui un minorenne, che erano a bordo della Volvo V40 sequestrata dalla magistratura milanese e anche altri tre che viaggiavano a bordo di una seconda auto del convoglio azzurro, ritenuta coinvolta nell'incidente. Anche questa seconda vettura, a breve, dovrebbe essere sequestrata e per tutti si ipotizza il reato di omicidio volontario.



Non solo, sempre secondo Ansa le indagini sono destinate ad allargarsi e verranno sentite altre persone, il nodo è costituito da chi fosse alla guida della Volvo V40 già sotto sequestro: gli indagati si rimpallano la reponsabilità, nessuno ammette di aver investito Belardinelli. Intanto, gli inquirenti hanno individuato altre auto.