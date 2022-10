La Curva Nord dell'Inter saluta il suo storico capo, Vittorio Boiocchi, scomparso ieri in serata. Sulla pagina Facebook del tifo organizzato nerazzurro ('L'urlo della Nord'), è apparso un messaggio di cordoglio di poche parole:



"La Curva Nord piange la scomparsa di Vittorio, per tutti "LO ZIO".

In questi interminabili attimi di buio e dolore è solo tempo di silenzio.

Le nostre condoglianze alla famiglia".



Curva Nord Milano