Aleksander Ceferin sta con Marcus Thuram, Jadon Sancho e tutti i calciatori professionisti che hanno fatto gesti di solidarietà nei confronti di George Floyd, 46enne afroamericano ucciso da un poliziotto a Minneapolis. Il presidente della Uefa spiega ad Associated Press: "Il calcio è uno sport che incoraggia la tolleranza, l'inclusione e la giustizia. Questi sono gli stessi valori adottati da coloro che mostrano solidarietà a George Floyd. Se un giocatore nelle nostre competizioni dovesse mostrare un messaggio o agire simbolicamente per chiedere l'uguaglianza per gli esseri umani, le circostanze intorno all'evento dovrebbero essere considerate in linea con la tolleranza zero della Uuefa contro il razzismo".