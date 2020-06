. L'evento fissato per il 4 giugno era tra i più attesi dalla community videoludica, maha annunciato sui propri canali l'annullamento. L'azienda giapponese spiega di aver posticipato l'evento a data da destinarsi non ritenendo che 'sia il momento adatto per festeggiare', in riferimento alla. A tal proposito, anche un messaggio ancora più netto di condanna: "Noi denunciamo il razzismo e la violenza contro la comunità nera".