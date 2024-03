Morte Joe Barone: domani la camera ardente al Viola Park

Redazione CM

La notizia della morte di Joe Barone ha scosso il mondo della Fiorentina. Il direttore generale viola si è spento oggi dopo il problema cardiaco che lo aveva colpito nel prepartita della gara contro l'Atalanta poi successivamente rinviata. La salma del dirigente ha già lasciato l'ospedale San Raffaele di Milano e sta facendo ritorno a Firenze con la Fiorentina che ha confermato come la Camera Ardente per poter rendere omaggio a Barone sarà allestita presso il Viola Park e sarà aperta domani mercoledì 20 marzo dalle ore 9 del mattino alle 21 di sera.



IL COMUNICATO - ACF Fiorentina informa che la camera ardente per dare l’ultimo saluto al Direttore Generale Joe Barone sarà aperta domani, mercoledì 20 marzo, dalle 09:00 alle 21:00 al Viola Park, nel piazzale tra la Cappella di Santa Caterina ed il Padiglione eventi.