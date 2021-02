Giannina Maradona, figlia di Diego, in una storia su Instagram risponde alla giornalista Sandra Borghi, la quale, a Canal 13, aveva dichiarato: "e in tutta queste storia le figlie dove stavano? Non vedevano cosa stava succedendo? Dov'era Giannina?". Che pronta, sui social, scrive: "Se mi dovessi suicidare a causa di tutto quello che dicono contro di me, di chi sarebbe la colpa? Di nessuno, vero? Perché a nessuno interessa niente. Dicono la prima cosa che viene loro in mente e, se poi viene dimostrato il contrario, non importa. Sono una donna forte, e il tempo dimostrerà come sono andate le cose. Io confido in mio padre che dal cielo veglia su di me. Voi continuate a parlare, intanto io seguo le me sedute di terapia per sentirmi meglio".