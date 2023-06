, ricoverato ormai da qualche anno, è deceduto stamane a Roma, nella casa di cura Villa Verde.Rende nota la notizia la figlia Ginevra, che, assieme ai familiari, ringrazia il personale sanitario e tutti coloro che hanno avuto in cura l’attore nel lungo periodo della malattia. Data e luogo delle esequie saranno rese note nelle prossime ore.Inizialmente noto nel trio dei Giancattivi con Benvenuti e Cenci, dopo diversi anni si separa e comincia la sua carriera cinematografica da solista. Alcuni dei film più noti in cui lo vediamo nelle vesti di regista: ‘Madonna che silenzio c’è stasera’, capolavoro di demenziale surrealismo; ‘Io, Chiara e lo Scuro’ con il quale si aggiudicherà il David di Donatello e il nastro d’argento; ‘Tutta colpa del paradiso’, con Ornella Muti; ‘Willy Signori e vengo da lontano’, opera surreale e grottesca con la partecipazione di Alessandro Haber. Tutte opere che conferiscono all’attore una fama a livello nazionale.Alla fine degli anni Ottanta si dedica anche alla musica. Partecipa al festival di Sanremo con la canzone ‘Sarà per te’, incisa con l’aiuto di Mina.Negli anni successivi comincia a soffrire di depressione, ha gravi problemi di alcolismo, tenta persino il suicidio. Nel 2006, a causa di un incidente domestico che lo renderà disabile, viene ricoverato per trauma cranico e rimane in coma per alcuni mesi.Dopo anni di sofferenze e solitudine, ci ha lasciati l’attore definito ‘malincomico’. Commediante, con una vena di tristezza autentica, che proveniva dall’ambiente del proletariato toscano, ambiente nel quale è cresciuto.