"Morutan tra 2-3 anni varrà più d 100 milioni. Modric alla sua età era la metà di quello che è ora Morutan.". ​Gigi Becali, ex procuratore da qualche anno diventato numero uno della Steaua Bucarest, è sempre stato un personaggio sopra le righe, ma qualcosa di vero, nell'ennesima dichiarazione folle della sua carriera, in questo caso c'è.Insomma ha tutto per esplodere, per diventare uno dei giocatori più importanti di un calcio, quello rumeno, che da anni non regala un crack a livello globale.Trequartista classe 1999, Morutan non è nuovo agli addetti ai lavori. Il suo nome inizia a circolare nel 2011, durante l'Hagi Danone Cup vinto dall'Universitatea Cluj di 'Oli', eletto miglior giocatore del torneo.che fa di tutto per portarlo al Vitorul Costanza. Il suo trasferimento non va in porto, ne 2016 la spunta il Botosani, dove ha il merito di crescere e lasciare il segno in prima squadra. Nel dicembre 2017 lo Steaua lo acquista per un milione di euro (concedendo una percentuale sulla rivendita),Alla sua prima avventura in una big stupisce tutti. Non per la qualità del suo gioco o per i numeri (3 gol in 16 partite),. Morutan ha scelto di vivere accanto al centro sportivo, si allena da solo dopo ogni allenamento con la squadra, esce poco e quando lo fa non torna mai dopo le 22. Il calcio è la sua priorità, tutto il resto non conta. I soldi hanno portato alle tentazioni, ma invece di spenderli in auto e donne Oli ha scelto di condividerli.L'obiettivo è vincere con la Steaua, per poi fare il grande salto, all'estero.. Becali sa di avere in mano il prossimo 10 della Romania, che ha tutto per diventare il nuovo Hagi (al quale ora viene paragonato), per questo motivo ha l'intenzione di alzare la clausola rescissoria a 150 milioni di euro. Troppi? Lo dirà il tempo.