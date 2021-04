Davide Moscardelli, ex attaccante di Bologna e Lecce, è intervenuto nel corso della diretta Twitch di calciomercato.com, toccando diversi temi. Ecco le sue parole:



SU PIOLI - "L'ho avuto per tre anni, è l'allenatore con cui ho lavorato di più. C'erano già i presupposti per diventare un allenatore da big, l'ho visto evolversi e cambiare le sue idee anche in diverse categorie. E' migliorato, ha cambiato qualcosa e sta raccogliendo il frutto del lavoro che ora sta pagando"



SU LUKAKU - "E' mio connazionale, ma io ero un pò più tecnico. Saremmo stati una bella coppia in nazionale".