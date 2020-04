Davide Moscardelli, attaccante del Pisa, parla a la Gazzetta dello Sport di come sta vivendo questo periodo di isolamento a causa del coronavirus: “Non mi annoio perché posso fare il papà a tempo pieno, mi godo i figli e faccio i compiti con loro. Certo è strano. Poi per il resto faccio qualche lavoretto in casa e mi alleno avendo la fortuna di una casa col giardino. Mi manca la preparazione alla partita, l'arrivo allo stadio e lo sguardo alla curva. La voglia di giocare non è svanita e l'ultimo anno di carriera me lo immagino bene con il Pisa che raggiunge l'obiettivo e il saluto del pubblico. La barba? Chi mi conosce solo per quella non segue il calcio, mentre chi lo segue si ricorda sia della barba sia dei gol che so segnare. Tagliarla? Solo per giocare una partita con la Roma”.