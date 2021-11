Il brutto ko di Champions contro il Chelsea sta convincendo la dirigenza della Juventus a muoversi sul mercato già a gennaio e per questo, secondo Tuttosport, il club bianconero sta provando ad anticipare i tempi per l'acquisto di Dusan Vlahovic dalla Fiorentina. E' pronta un'offerta da 50 milioni cash tutti e subito per la società del patron Commisso che per ora fa resistenza e continua a chiederne non meno di 75. Il centravanti serbo ha però dato il proprio gradimento alla Juventus e su questo Cherubini e Agnelli stanno puntando per far vacillare il patron viola.