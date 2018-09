Il motivatore di Leonardo Bonucci, Alberto Ferrarini, è intervenuto su Tutti Convocati a Radio 24 per parlare della situazione di Cristiano Ronaldo alla Juventus: "Ronaldo che piange è da allarme rosso. La rabbia che va ad accumulare si può trasmutare in piccoli acciacchi, rischia degli infortuni al ritorno in campo. Ronaldo ha talmente un ego così importante, in questo momento a causa delle sue aspettative non riesce a dare il meglio. Dovrebbe fregarsene di più".



ALLEGRI CONFERMA - Anche Massimiliano Allegri, allenatore dei bianconeri, è un sostenitore di questa teoria. Ecco le parole di ieri dopo il match contro il Valencia: "Non avrei fatto giocare Douglas Costa sicuramente. Infatti si è fatto male, quando succedono cose come domenica perdi energie nervose, è normale. Infatti si è infortunato."