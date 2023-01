Le motivazioni con cui la Corte di appello federale spiega i 15 punti di penalizzazione inflitti alla Juventus sono la conferma che siamo solo agl’inizi. La retrocessione in Serie B è un’ipotesi concreta, alla luce dei processi che ancora aspettano il club bianconero. Ora la Juventus ha 30 giorni per presentare la sua memoria difensiva, che – salvo sorprese – punterà sul vizio di forma, sui tempi che la Procura federale non avrebbe rispettato nel chiedere la revocazione del giudizio emesso dalla Caf ad aprile 2022.



Chiné è convinto di essere nel giusto, deciderà il Collegio di garanzia del Coni. E poi eventualmente il Tar e infine il Consiglio di Stato, se la Juventus deciderà di ricorrere alla giustizia ordinaria, abbandonando a suo ulteriore rischio l’ambito federale. Considerando che la società è stata ricostruita per la battaglia, sarebbe sorprendente il contrario. Nel 2006, l’avvocato Zaccone e quella Juventus patteggiarono la Serie B. I tifosi non li hanno mai perdonati, ma chissà cosa sarebbe successo con un altro tipo di processo.



Trentasei pagine per spiegare 15 punti in meno: nelle carte dell’inchiesta Prisma, la Caf ha confermato quanto sostenuto dall’accusa. Che ci sono fatti nuovi, importanti, che il primo giudizio può essere revocato, che le prove emerse sono determinanti. Dal “libro nero”, che sembra Cherubini compilasse per esercitare pressione su Paratici al momento del proprio rinnovo contrattuale, alle intercettazioni in cui tutti i dirigenti juventini incrociano informazioni sulle operazioni fittizie, senza mai scambi di denaro. Un insieme definito dai giudici: illecito ripetuto e prolungato, col quale è stato alterato il risultato sportivo. A leggere bene, visto che l’inchiesta Prisma parte dal bilancio 2019-20, è a rischio anche l’ultimo dei 9 scudetti consecutivi, oltre alle 2 Coppe vinte da Pirlo la stagione successiva. Sennò non si capirebbe qual è il risultato sportivo alterato.

. E conta poco che il Coni possa ancora cancellarla, perché non è con l’eventuale vizio di forma che la Juventus potrà difendersi dal prossimo processo, quello per cui la Procura federale ha appena chiesto 40 giorni di proroga per poter meglio preparare il suo atto di accusa, sempre basato sulle 14 mila pagine dell’inchiesta Prima eSono gli stessi documenti che sono serviti per la condanna del 20 gennaio.non certo un’intercettazione in cui 2 dirigenti parlano fra loro e dicono di non aver fatto nulla di irregolare, magari già sospettando che ci sia qualcuno ad ascoltare le loro parole.Altri club saranno puniti. Altri dirigenti. Paratici può considerare chiusa non solo la sua stagione al Tottenham, ma anche la sua carriera, a rischio radiazione. Come Andrea Agnelli.Se si farà, ma non si vede come non, sarà lunghissimo e controverso.L’attuale Europa League rischia di essere l’ultima eurocompetizione della Juventus per molti anni.che avrebbe nel mirino sempre la loro squadra. Tra una disdetta e l’altra, magari anche dell’abbonamento allo Stadium, visto lo spettacolo, si prendano però il tempo di leggere ciò che hanno scritto i giudici.

