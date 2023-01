Poi però se non si vogliono dire le cose come stanno, anzi come stavano, è meglio fermarsi lì.i coccodrilli, come sono definiti in gergo giornalistico gli articoli sui morti famosi, sono carichi di aggettivi positivi. E poi c’è il ricordo delle gaffe che l’hanno reso famoso, che ne hanno fatto un “personaggio”, dice qualcuno.perché tutto quell’insieme di insulti e folli considerazioni su omosessuali, ebrei, neri e donne, devono stare al primo posto quando si ricordaDeve indignarci come e più di allora, perché era il presidente del nostro calcio a pronunciare quelle frasi e poco importa che sia morto. La morte spesso monda colpe e peccati, ma i fatti restano e quelle vergogne anche. Cui poi ne sono seguite altre, in pubblico e in privato,Per fargli lasciare la federcalcio,c’è voluta l’eliminazione dal Mondiale 2018, che peraltro lui per primo aveva causato, promuovendo sulla panchina dell’Italia l’impreparato Ventura.per questo non si capisce bene cosa intende Malagò quando dice che «a Tavecchio va riconosciuto un grazie enorme».i dilettanti della Lombardia, la sua regione, perché non sapeva rinunciare al potere: un ruolo onorario gli stava troppo stretto, forse perché di onorevole nei suoi 3 anni da presidente c’era stato ben poco e magari lui lo sapeva. Gli altri no, e le società l’hanno votato. Mah…di accostare questo lutto ad altri recenti nel mondo del calcio. Per cortesia: se è vero che siamo tutti uguali davanti a Dio, non lo siamo sicuramente in terra. E allora, d'accordo sul minuto di silenzio che si deve a un ex presidente federale. Ma poi: anche basta, per favore.@GianniVisnadi