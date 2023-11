Fabio Di Giannantonio, pilota della Ducati in Moto GP e noto tifoso della Roma, ha rilasciato un'intervista a Sky Sport. Tra i vari argomenti, Di Giannantonio ha parlato della sua prima vittoria in Moto Gp, arrivata domenica scorsa in Qatar:



"Ho ricevuto complimenti da molte persone, quelli che mi sono rimasti più impressi sono quelli arrivati dalla Roma. Mi hanno fatto i complimenti Ryan Friedkin e Tiago Pinto. Poi c'è stata una bella chiamata tra me e il mio fisioterapista, Walter Martinelli, che in quel momento era con la Nazionale. Quindi c'erano Donnarumma e Barella, che mi hanno fatto i complimenti".