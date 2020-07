Doppietta di Fabio Quartararo a Jerez: il francese domina il Gp d’Andalusia, dopo aver festeggiato la prima vittoria in MotoGp la scorsa settimana, e si conferma al primo posto in classifica a quota 50 punti. In attesa del ritorno in pista di Marc Marquez - ancora in stand by dopo il tentativo di recupero-lampo a pochi giorni dall’operazione all’omero - Quartararo, come riporta Agipronews, è il favorito per il titolo, a 1,50, davanti al pilota della Yamaha Maverick Vinales, a 2,50, e ad Andrea Dovizioso, a 6 volte la scommessa. Nonostante l’exploit di Valentino Rossi in Andalusia - il Dottore è tornato sul podio a 41 anni, dopo 17 gare a secco - per i bookmaker è difficile che conquisti il mondiale: il titolo si gioca a 25,00.