Jorge Lorenzo ha conquistato la pole position nel Gran Premio della Catalogna sul circuito di Montmeló , ottavo atto del mondiale della MotoGP 2018. Alle sue spalle Marc Marquez, partito dalla Q1, e Andrea Dovizioso. Poi Viñales, Iannone, Petrucci, Rossi, Zarco, Rabat, Cruthlow.



DOPPIA CADUTA PER MARQUEZ - Nel quarto turno di prove libere Iannone viaggia a ritmi indiavolati. Suo il miglior tempo, segue Lorenzo. Entrambi separati in casa: l’italiano lascerà Suzuki per approdare in Aprilia, mentre Jorge dalla Ducati passerà alla Honda. In Q1 finisce, clamorosamente, Marquez a causa di una doppia caduta nelle FP2 ed FP3. Il Cabroncito compie comunque una prodezza all’ultima curva, rimanendo incollato sulla moto a 130 km/h. Con lui nel primo turno Rins, Syahrin, Bautista, Miller, Nakagami, Morbidelli, Nakagami, Pol Espargaro, Redding e Kallio. Sessione dominata dal campione del mondo in carica, in pista con una dura all’anteriore e una media al posteriore, Nakagami soffia la seconda piazza a Miller.



LORENZO, ENNESIMA RIVINCITA - Marquez e Nakagami si aggiungono nella Q2 a Lorenzo, Dovizioso, Rossi, Viñales, Iannone, Crutchlow, Pedrosa, Petrucci, Zarco, Rabat. Il miglior tempo porta la firma di Lorenzo, che precede Viñales e Iannone. Col nuovo assetto Marquez torna però quello di sempre, ferma il crono a 1'38"886 e passa in testa. Subito davanti a Rossi, staccato di 392 millesimi. Quando mancano 2 minuti Dovizioso scavalca il Dottore ed è secondo. Lorenzo non è però ancora sazio e con 1'38"680 ottiene la prima pole in Ducati.