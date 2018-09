Andrea Dovizioso su Ducati ha vinto il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, quattordicesimo atto del mondiale della MotoGP 2018 disputato a Misano Adriatico. Una gara dominata per lunghi tratti. Con alle spalle il testa a testa tra Marquez e Lorenzo. Proprio Jorge al penultimo giro finisce fuori. E dietro al Cabroncito chiude Crutchlow. In evidente affanno Rossi, solo settimo.



MILLER SUBITO FUORI - Ottima partenza di Lorenzo. Dietro Miller, che Marquez tallona. Come lasciavano immaginare i test disputati stamattina Dovizioso è in gran forma. E si porta addirittura secondo. Marquez sale terzo. Dunque davanti c’è già la coppia rossa. Seguono Marquez, Miller, Vinales, Crutchlow, Rossi, Pedrosa, Morbidelli e Iannone. Dopo aver disputato delle qualifiche entusiasmanti, cala presto il sipario su Jack Miller. Che esce e quando riparte è ormai troppo tardi. Mentre Crutchlow scavalca Vinales, guadagna la settima piazza Pedrosa, abile a superare Rossi. Davanti Lorenzo tiene un ritmo piuttosto basso, favorendo Marquez, ormai attaccatissimo alle Ducati. Lo sente Dovizioso, uno stimolo in più per portarsi in testa. Che mette a segno. Il tema rimane comunque immutato: nessuno dei due ducatisti riesce a scappare. Almeno all’inizio. Consolidata la prima piazza, infatti Dovizioso strappa. Nel frattempo Crutchlow passa Rins ed è quarto. Da nono Morbidelli finisce in un tunnel senza uscita.



UN UOMO IN FUGA - A metà gara Dovizioso ha oltre un secondo di vantaggio su Lorenzo. Che va largo, e Marquez puntualmente lo brucia. La lotta tra i due connazionali si infiamma. Jorge rimane puntualmente appiccicato, si spinge al limite. Ma Marquez controbatte ogni volta. Incroci magici, grasso che cola per Dovizioso, davanti con oltre 2 secondi e mezzo. A nove giri dalla fine Lorenzo conquista la seconda piazza. E non pare pago. Ha lo sguardo fisso su Dovizioso, anche se c’è un margine ampio tra loro due. Quando mancano cinque giri Dovizioso vede ridursi il vantaggio sotto i due secondi. In un giro la coppia iberica ha rubato quattro decimi. Dovizioso torna a viaggiare durante il 25esimo giro. Nel penultimo, Lorenzo clamorosamente cade. E Dovizioso si invola festante verso il traguardo. Con lui sul podio Marquez e Crutchlow.