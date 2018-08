Jorge Lorenzo su Ducati ha conquistato la pole position nel Gran Premio di Gran Bretagna, tredicesimo atto del mondiale della MotoGP 2018 disputato a Silverstone. Con un gran finale brucia Dovizioso. Chiude la prima fila Crutchlow, quarto Marquez. Il periodo infelice continua anche dopo la sosta per Rossi, tredicesimo.



PAURA RABAT – A sorpresa nelle FP4 brilla la stella di Vinales, in testa, poi Lorenzo e Marquez, Miller e Dovizioso. Esattamente come in terra austriaca, Valentino Rossi parte a rilento, ma si qualifica. Intanto comincia a piovere forte e i primi piloti vanno fuori pista: Rins, Aleix Espargaro, Lorenzo, Luthi e, soprattutto, Tito Rabat, che deve ritirarsi per aver sbattuto contro la moto di Morbidelli. Portato in aereo al medical center, per lo spagnolo si parla di grave fattura.



QUASI MORBIDELLI - In Q1 finiscono Morbidelli, Bautista, Nakagami, Smith, Pedrosa, Aleix Espargaro, Rins, Syahrin, Abraham, Redding, Luthi, Baz, Simeon. Spunta intanto temporaneamente il sole. Il primo a portarsi davanti è Smith, poi Baz, chiamato a sostituire l’infortunato Pol Espargaro, Pedrosa e Morbidelli. Mentre Smith rimane saldamente in testa, è piena bagarre per il secondo posto. Luthi sferra l’attacco, Morbidelli risponde, ma proprio al fotofinish ce la fa Rins.



SUPREMAZIA DUCATI - Causa pioggia scrosciante, la seconda sessione viene rinviata. In Q2, oltre a Miller e Smith, competono Marquez, Dovizioso, Petrucci, Rossi, Dovizioso, Lorenzo, Rins, Zarco, Iannone e Crutchlow. La pista, in condizione miste, esalta Miller, primo davanti a Zarco e Dovizioso. Sale dunque in cattedra Lorenzo, segue a ruota Marquez. Di gran carriera arriva Crutchlow, momentaneamente in testa. Pochi secondi e lo scavalca Zarco, dunque Dovizioso si scatena. Un susseguirsi di emozioni, fino all’acuto di Lorenzo: 2.10:155. Terzo Zarco, poi Crutchlow, Marquez, Petrucci, Iannone, Smith, Miller, Rins, Vinales e Rossi.