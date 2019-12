Andrea Iannone è stato sospeso provvisoriamente dalla Federazione internazionale di motociclismo dopo essere risultato positivo a un controllo anti-doping lo scorso 3 novembre, in occasione dell'ultimo GP della Malesia a Sepang. La sostanza contestata al pilota abruzzese fa parte degli steroidi androgeni anabolizzanti ed è tra quelle proibite dall'Agenzia internazionale Anti-doping (Wada).



Iannone sarà sospeso da ogni attività a partire da oggi e non potrà prendere parte a nessuna competizione in questo periodo; il centauro dell'Aprilia Racing Team Gresini avrà comunque diritto alle controanalisi.