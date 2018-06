Marc Marquez su Honda ha conquistato la pole position nel Gran Premio d’Olanda sul circuito di Assen, nono atto del mondiale della MotoGP 2018. Alle sue spalle Crutchlow e Rossi. Poi Dovizioso, Rins e Viñales. Decimo Lorenzo.



ZARCO E RINS NELLA PRIMA SESSIONE - Nel quarto turno di prove libere Marquez segna subito il giro più veloce. Avvio promettente anche per Iannone e Dovizioso. Alle loro spalle Viñales e Crutchlow, mentre Valentino Rossi cade in curva 7 e finisce fuori dalla top ten. Ma passa lo stesso. Finiscono in Q1 Pol Espargaro, Zarco, Miller, Rins, Pedrosa, Rabat, Syahrin, Abraham, Smith, Redding, Nakagami, Luthi e Simeon. Con uno spunto al fotofinish Zarco e Rins staccano il biglietto. Out Miller, quinto dopo una brillante partenza, e Pedrosa, soltanto ottavo.



IL SOLITO MARQUEZ - Zarco e Rins si aggiungono nella Q2 a Marquez, Viñales, Crutchlow, Rossi, Iannone, Petrucci, Lorenzo, Aleix Espargaro, Bautista e Dovizioso. Sferra l’attacco Petrucci, sale dunque in testa Marquez, seguito da Rins, quarto Zarco, poi Viñales, Lorenzo, Crutchlow, Dovizioso, Rossi, Aleix, Iannone e Bautista. Da Marquez a Crutchlow c’è un margine di soli tre decimi. Brilla dunque Lorenzo. Sfruttandone la scia Iannone comanda. Un fuoco di paglia: Marquez strappa la strepitosa pole con 1:32.791, seguono Crutchlow, a sorpresa, e Rossi.