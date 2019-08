(Suzuki) vince il volata ilbattendo il campione del mondo e leader della classifica,(Honda). In primo piano però c'è il pauroso incidente che subito dopo la partenza ha visto protagonisti(Yamaha) e(Ducati). Quartararo scivola e Dovizioso non riesce a evitarlo, con la sua Ducati che decolla sulla M1 e poi va a fuoco scivolando nella via di fuga. Il centauro italiano rimbalza sull'asfalto e poi resta per qualche secondo immobile, per poi essere soccorso e portato via in barella. Dovizioso accusa una botta all'anca e alla testa e viene portato per ulteriori accertamenti in elicottero in ospedale per scongiurare complicazioni. Le notizie che arrivano dall'Inghilterra sono confortanti: tanta paura, ma niente di grave.