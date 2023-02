Londra, Parigi, Madrid e forse anche Milano accerchiano Roma. Non è una battaglia di Risiko moderno ma le voci più o meno fondate riguardo il futuro di. “A giugno avrò tante cose da dire”, l’ultimo avvertimento dopo aver chiesto pubblicamente un incontro coi Friedkin. Perchè Josè a Roma vorrebbe restarci, ma non a qualunque condizione. Nel frattempo le panchine di tanti top club vacillano per un motivo o per l’altro.. Galtier si gioca tutto nel ritorno di Champions col Bayern, ma ilè già a caccia del futuro condottiero di una squadra piena zeppa di campioni ma con poca disciplina. In Francia già parlano di primi contatti con lo Special One (i due si conoscono bene), smentiti però da parecchie parti.In bilico è anche la posizione diche a Londra ha ancora il domicilio. Il rapporto con la tifoseria dei Blues non è più solido come un tempo, e questo frena anche la nuova proprietà che nel frattempo ha speso un capitale sul mercato. Al contrario di quanto fatto dalla Roma., per l’ultima grande impresa con la Seleçao. Perez stima da sempre Mou, anche se da quelle parti oggi si punta più sulla Cantera degli allenatori. E in questo caso sarebbe pronto. Tutto dipende però da Mourinho. Perché il portoghese è legato ancora da un anno di contratto con la Roma.Quello che chiede è chiarezza sul futuro: ok i paletti del Fair Play, ma in che direzione si muoveranno iI tanti errori di gestione, vedi il caso Zaniolo, hanno lasciato interdetto il tecnico che a gennaio si aspettava un incontro chiarificatore con la proprietà e che nel frattempo ha portato la Roma in zona Champions rimarcando ormai ad ogni conferenza la presenza di tanti “bambini” iMarzo sarà un mese decisivo, anche perché da lì a giugno i giorni non saranno tanti.