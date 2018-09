Non accenna a migliorare la relazione tra José Mourinho e Paul Pogba. Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra il suo Manchester United e il West Ham, l'allenatore portoghese ha spiegato la decisione di togliere i gradi di vice capitano al francese, dopo le critiche di quest'ultimo alla scelta: "Il Manchester United è più grande di tutti e io devo difenderlo. Non c'è nessun giocatore che sia più grande del club. Dopo settimane di analisi e discussioni col mio staff, abbiamo deciso che d'ora in poi Paul è solo un giocatore e non più uno dei capitani. La scelta è stata fatta, non c'è nulla da aggiungere".



'NESSUNA DISCUSSIONE' - "Il rapporto tra giocatore e allenatore è buono, ma non è più quello tra allenatore e capitano, o uno dei capitani. Nessuno ha lavorato meglio di Pogba questa settimana, quindi domani lui giocherà regolarmente. La discussione durante l'allenamento? Non c'è stata nessuna discussione. A me non interessano le telecamere, quello che è successo l'altro giorno succede spesso, parlo con i calciatori tutti i giorni".