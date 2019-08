Jose Mourinho, ex allenatore tra le altre di Chelsea e Manchester United, ora commentatore per Sky Sport Uk, ha parlato del campionato inglese, partito questo weekend, stilando la sua griglia di partenza: "Manchester City, Tottenham, Liverpool e… la seconda squadra del Manchester City. Nel senso che anche con le riserve i Citizens potrebbero ambire. Penso che siamo tutti d’accordo, stiamo parlando di una squadra che ha vinto tutto in Inghilterra, stiamo parlando dei Campioni d’Europa e dei finalisti della Champions. Poi, possiamo anche parlare dello United arrivato, sesto, dell’Arsenal quinto e anche lui sconfitto in Europa League”.



CHELSEA E MAN UNITED OUT - “Indipendentemente da ciò che succederà oggi tra Manchester United e Chelsea, anche se una delle due squadre giocasse magnificamente, non credo che finiranno per essere presenti nella corsa al titolo“.