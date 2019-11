José Mourinho contro Pep Guardiola. L'ex allenatore di Inter, Real Madrid e Manchester United tra le altre, commenta così la sconfitta del City contro il Liverpool, in cui il tecnico spagnolo ha protestato con la terna arbitrale: "Credo che Manchester sia una città troppo bella per piangere un’intera settimana per un episodio. Guardiola dovrebbe concentrarsi sul modo di giocare e su cosa migliorare. La partita è stata davvero bella. Tutti sanno quanto sia forte il Liverpool. Tutte le volte che ho giocato contro il Liverpool, non avendo a disposizione un’ottima squadra come quella dei Reds, mi sono sempre preoccupato delle distanze tra i miei quattro difensori".



CONSIGLI - Prosegue lo Special One a Sky Sport: "Quando una squadra gioca come loro, con Firmino che agisce tra le linee e crea pericoli con Salah e Mané che sfruttano gli errori e passano dietro agli avversari, serve giocare stretti".