L'allenatore della Roma, José Mourinho ha dichiarato dopo la vittoria per 3-0 in Europa League contro i finlandesi dell'HJK Helsinki: "Dybala ci ha dato la scossa? Sicuramente perché ha segnato il primo gol, ma nella ripresa tutta la squadra è rientrata in campo con un atteggiamento diverso rispetto al primo tempo, quando abbiamo giocato in modo troppo passivo. Eravamo in superiorità numerica, ma sembrava fossimo in 11 contro 11... Poi sono passato alla difesa a 2, ordinando di pressare alto per recuperare subito palla con un target obbligatorio: fare subito 1 o 2 gol. Mi dispiace per loro, sono una squadra molto ben organizzata e con le idee molto chiare".



"Passare definitivamente al 4-2-3-1? La qualità importante di una squadra è cercare di nascondere al massimo le proprie difficoltà, sfruttando le qualità che si hanno. Noi dobbiamo migliorare ancora tanto, anche nella cattiveria in zona gol con i nostri super-talenti. Anche il Gallo Belotti è stato infettato dal virus del calcio-fantasista: i colpi di tacco non fanno per lui, deve fare gol con la testa, il ginocchio o il culo".



"Zaniolo? Era in campo anche nel primo tempo quando eravamo in difficoltà... Attacca 1 contro 1 e si prende responsabilità, è generoso anche nelle transizioni difensive per recuperare il pallone. Non accetto di far passare questa nostra partita come qualcosa di straordinario, perché abbiamo giocato in 11 contro 10 per 75 minuti".