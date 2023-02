Nella giornata di ieri la Turchia e la Siria sono state colpite da violente scosse di terremoto, che hanno devastato numerose città e causato oltre 5000 morti. Ovviamente tutto il mondo ha espresso la propria vicinanza alle due popolazioni e questa mattina è arrivato anche il messaggio di José Mourinho. L'allenatore della Roma ha pubblicato una foto in cui abbraccia il suo amico e collega Fatih Terim (tecnico turco ex Galatasaray): "Abbracci ai miei amici turchi e siriani", il cordoglio dello Special One.