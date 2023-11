Da quando è alla Roma, José Mourinho ha lanciato tantissimi giovani talenti. Questa, però, è stata una costante in tutta la sua vincente carriera. Intervenuto ai microfoni di SkySport, il tecnico portoghese ha risposto alla domanda su quale fosse il giocatore più forte che ha fatto esordire. Lo Special One non ha dubbi: "Il più forte è Varane. Ha fatto di tutto. Ha vinto 3-4 Champions, non lo so, è stato campione del Mondo con la Francia ed è stato capitano della Francia, è stato quello che è arrivato più in alto di tutti". I due hanno vissuto insieme l'esperienza al Real Madrid dal 2012 al 2013.